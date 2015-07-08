مريضات الصرع من الحوامل الأكثر عرضة للوفاة تأثرا بمضاعفات الولادة

حذرت دراسة طبية من أن المرأة الحامل التى تعانى من مرض الصرع، قد تواجه مخاطر متزايدة من حدوث مضاعفات سلبية والموت أثناء الولادة، وفقا لدراسة حديثة نشرت فى العدد الأخير من مجلة "جاما للأعصاب".

والصرع هو اضطراب فى المخ يتميز بالنشاط الزائد فى الخلايا العصبية المسببة لنوبات الصرع، حيث تشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 3 ملايين بالغ وطفل فى الولايات المتحدة يعانون من نوبات صرع، مع تشخيص قرابة 150.000 حالة صرع جديدة سنويا.

ووفقا للباحثين فى الدراسة، أكدت الدكتورة سارة ماكدونالد بجامعة "هارفورد" يحدث الحمل فى نحو 0,3% من إجمالى السيدات اللاتى يعانين من الصرع.

يأتى ذلك فى الوقت الذى شددت فيه الأبحاث على أن الصرع يعمل على مضاعفة مخاطر حدوث مضاعفات الحمل والمرتبطة بالولادة مثل إصابة الجنين والولادة المبكرة.

وتشير البيانات إلى معاناة أكثر من نصف مليون سيدة أمريكية، ممن هن فى سن الإنجاب، من نوبات الصرع.