5 نصائح لتجنب اضطرابات النوم بسبب رحلات السفر الطويلة

اضطراب الرحلات الجوية "Jet Lag" هو عبارة عن اضطراب يحدث فى الساعة البيولوجية للجسم بسبب الرحلات الجوية الطويلة، ويتسبب فى حدوث اضطرابات مؤقتة فى النوم بسبب اختلاف التوقيت بين الدول التى يتم السفر إليها، ونقدم لكم من خلال هذا التقرير بعض النصائح المهمة التى تساهم فى حمايتك من هذه المشاكل.

وأوصى التقرير بتهيئة الجسم لهذه الظروف قبل السفر بأسبوع تقريبًا، وذلك بالحصول على النوم الكافى وممارسة الرياضة بشكل منتظم وتناول الطعام الصحى والابتعاد عن تناول القهوة وتناول المياه بشكل كافٍ مع ضرورة تجنب السهر الذى يسبق السفر للخارج.

ومن النصائح الأخرى التى أوصى بها التقرير:

>1. بعد الوصول إلى وجهتك لا تذهب مباشرة إلى مقر السكن، ولا تجلس فى المطار، بل يجب أن تتحرك كثيرًا بنشاط وحيوية كى تبذل مجهودًا كبيرًا يسهل عملية خلودك إلى النوم بشكل سريع.

>2. ابتعد عن تناول القهوة والعصائر المحلاة بالسكر، وأكثر من تناول الخضراوات والفواكه والمكسرات.

>3. تناول كميات كافية من المياه وابتعد تمامًا عن المشروبات الكحولية وخاصة داخل الطائرة.

>4. تجنب تمامًا تناول العقاقير المنومة، والتى ستضر أكثر مما تفيد، ولن تجعلك تنام بسهولة.

ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى السادس من شهر يوليو الجارى.

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