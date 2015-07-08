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للمرة الثانية فى أقل من شهر.. ضبط 700 شجرة بانجو فى العاشر من رمضان

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للمرة الثانية فى أقل من شهر.. ضبط 700 شجرة بانجو فى العاشر من رمضان للمرة الثانية فى أقل من شهر.. ضبط 700 شجرة بانجو فى العاشر من رمضان

>تمكنت أجهزة البحث بقسم ثان العاشر من رمضان من اكتشاف 700 شجرة بانجو مزروعة على مساحة قيراطين فى منطقة البرك بالعاشر من رمضان وتم تحرير المحضر رقم 27 أحوال.

وانتقلت بعد ذلك نيابة العاشر برئاسة محمد جودة إلى موقع الأرض لمعاينتها ومتابعة اقتلاع الشجر
>كان اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية تلقى إخطارًا من اللواء عاطف مهران، مدير المباحث الجنائية بواقعة ضبط 700 شجرة بانجو بمنطقة البرك، وجار التحرى حول معرفة المسئول عن زراعتها.

الجدير بالذكر، أنه فى أقل من شهر قامت قوات البحث الجنائى بالعاشر من رمضان خاصة دائرة قسم ثان العاشر باكتشاف مساحات مزروعة بالبانجو، الأولى فى منطقة ابنى بيتك، والثانية بمنطقة البرك الصحراوية.


>- ضبط عاطلين بحوزتهما 140 تذكرة هيروين و2 كيلو بانجو بالعاشر
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