إصابة 8 أفراد من عائلتين فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالمنوفية

أصيب 8 أفراد من عائلتين بقرية عرب الرمل التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، بإصابات بالغة فى مشاجرة بالأسلحة النارية والخرطوش، وذلك أثناء مشاهدة مباراة كرة قدم مساء أمس على إحدى الكافيتيريات بالقرية، وذلك بسبب خلافات على الجيرة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقي اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارًا من المقدم حاتم الدهشان رئيس مباحث مركز قويسنا يفيد من وقوع مشاجرة ومصابين بالانتقال الفورى تبين أن طرفى المشاجرة طرف أول عائلة غراب، وطرف ثانى عائلة السيد، وذلك أثناء مشاهدة مباراة لكرة القدم على إحدى الكافيتيريات بالقرية.

وبمواجهتمها اتهم الطرف الثانى الأول بالتعدى عليه بالأسلحة النارية بسبب خلافات سابقة على الجيرة ونتج عن المشاجرة إصابة 8 أفراد من الطرفين، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.