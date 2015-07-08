القبض على مسجل خطر بحوزته فرد خرطوش و5 طلقات فى حملة بالمنيا

ألقت أجهزة الأمن بالمنيا، القبض على مسجل خطر سرقات بحوزته فرد خرطوش و5 طلقات نارية.

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائى بالمديرية، بالقبض على "عيد.ق.م" 60 سنة عاطل ومقيم بمغاغة مسجل شقى خطر برقم 388 فئة (ج) سرقات مواشى، والسابق اتهامه فى 37 قضية (سرقة مواشى وسلاح بدون ترخيص وسرقات متنوعة) آخرهم القضية رقم 4437 لسنة 2009 جنح مركز العياط (سرقة مواشى)، وبحوزته فرد خرطوش محلى الصنع و5 طلقات نارية والمستخدم فى واقعة المحضر رقم 3 أحوال مركز المنيا.

كما تم ضبط، (2 بندقية خرطوش - 8 فرد محلى الصنع - 9 طلقات متنوعة)، بحوزة 10 متهمين بالمنيا.

فيما تم ضبط شخص يدعى "طاهر.س.ع" 25 سنة عاطل، ومقيم بمركز ديرمواس، وبحوزته لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر، تزن 2 كيلو جرام، بقصد الاتجار.