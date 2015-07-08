أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
8 الصبح - سألنا الجيل القديم عن رأيهم فى الجيل الجديد "شباب اليومين دول" ... "فااااااشل" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على مسجل خطر بحوزته فرد خرطوش و5 طلقات فى حملة بالمنيا

Google+ Print
القبض على مسجل خطر بحوزته فرد خرطوش و5 طلقات فى حملة بالمنيا القبض على مسجل خطر بحوزته فرد خرطوش و5 طلقات فى حملة بالمنيا
ألقت أجهزة الأمن بالمنيا، القبض على مسجل خطر سرقات بحوزته فرد خرطوش و5 طلقات نارية.

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائى بالمديرية، بالقبض على "عيد.ق.م" 60 سنة عاطل ومقيم بمغاغة مسجل شقى خطر برقم 388 فئة (ج) سرقات مواشى، والسابق اتهامه فى 37 قضية (سرقة مواشى وسلاح بدون ترخيص وسرقات متنوعة) آخرهم القضية رقم 4437 لسنة 2009 جنح مركز العياط (سرقة مواشى)، وبحوزته فرد خرطوش محلى الصنع و5 طلقات نارية والمستخدم فى واقعة المحضر رقم 3 أحوال مركز المنيا.

كما تم ضبط، (2 بندقية خرطوش - 8 فرد محلى الصنع - 9 طلقات متنوعة)، بحوزة 10 متهمين بالمنيا.

فيما تم ضبط شخص يدعى "طاهر.س.ع" 25 سنة عاطل، ومقيم بمركز ديرمواس، وبحوزته لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر، تزن 2 كيلو جرام، بقصد الاتجار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365