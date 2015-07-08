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نيمار حول فيديو مثير للجدل ظهر فيه مخمورا: كنت أقضي عطلة في بيتي

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نيمار حول فيديو مثير للجدل ظهر فيه مخمورا: كنت أقضي عطلة في بيتي نيمار حول فيديو مثير للجدل ظهر فيه مخمورا: كنت أقضي عطلة في بيتي

(إفي): تحدث لاعب كرة القدم البرازيلي نيمار عن التسجيل المصور المثير للجدل الذي ظهر فيه مخمورا، مؤكدا "كنت في عطلة" وقت تصوير هذا الفيديو.

وقال مهاجم برشلونة في تصريحات للصحفيين عقب مشاركته في إحدى الفعاليات بمدينة برايا جراندي الواقعة على ساحل ساو باولو "لسوء الحظ تمت دعوة شخص ليس له أي علاقة (بي). كنت في إجازة مع أشخاص يفترض أنهم أصدقائي، وهكذا حدث الأمر".

وانتشر الأسبوع الماضي تسجيلا مصورا على شبكات التواصل الاجتماعي وبعض الوسائط، يظهر فيه نجم البرسا وهو مخمور بشكل واضح في حفل أقيم بالبرازيل وحضره أيضا مواطنه باولو هنريكي جانزو، لاعب نادي ساو باولو.

وأضاف نيمار "لا يمكنك حتى أن تستمتع في بيتك. الأمر يسوء يوما بعد يوم".

وشهد الأسبوع الماضي أيضا انتشار تسجيل مصور آخر أثار جدلا في عالم كرة القدم، حيث ظهر فيه لاعب كرة القدم المعتزل رونالدو وهو ثمل، بينما كان يقبله شاب لدى خروجهما من إحدى الحفلات.

وأكد الشاب، ويدعى ألفارو جارنييرو جونيور، نجل رجل الأعمال ومقدم البرامج ألفارو جارنييرو الذي يعد واحدا من أقرب أصدقاء رونالدو، أن الأمر كان مجرد مزحة مع لاعب كرة القدم الذي يعتبره بمثابة عم له.

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فيديو اليوم السابع

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