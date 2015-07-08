نقل زوجة ميسي للمستشفى

(إفي): أودعت أنتونيا روكوزو زوجة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني أحد مستشفيات الأرجنتين بعد تعرضها لعدوى الجهاز البولي.

وأشارت وكالة (تيلما) الأرجنتينية الرسمية إلى أن روكوزو (27 عاما)، وهي حامل في شهرها الخامس، تم ايداعها المستشفى الإسباني بمدينة روساريو، مسقط رأس "البرغوث".

ونقلت الوكالة الأرجنتينية عن مصادر طبية قولها إن رفيقة ميسي العاطفية تعاني من عدوى الجهاز البولي لا يؤثر على الحمل، مشيرة إلى أنها خضعت لفحوصات طبية مختلفة.

وأوضح المصدر أن ميسي توجه إلى المستشفى، ولا يزال مع روكوزو بالمركز الطبي.

وكان ميسي وزوجته وابنهما تياجو البالغ من العمر عامين قد انتقلوا إلى روساريو الواقعة على بعد 350 كلم شمالي العاصمة بوينوس أيرس عقب خسارة نهائي بطولة كوبا أمريكا أمام تشيلي صاحبة الأرض بركلات الترجيح (1-4) بعد أن انتهى الوقتان الأصلي والاضافي بالتعادل السلبي.