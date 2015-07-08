غذّي بشرتك بعد ساعات الصيام الطويلة

بما أن الجسم يحتاج إلى التغذية المناسبة بعد نهار طويل من الصيام، فالبشرة أيضاً تحتاج إلى التغذية المناسبة بعد ساعات من انقطاع الماء والغذاء، ولأن عملية الذهاب إلى أحد صالونات التجميل للعناية بالبشرة في رمضان قد تستغرق الكثير من الوقت في شهر العبادة، يمكنك الاستعاضة عنها بالعناية ببشرتك باستخدام مواد الطبيعة الموجودة في منزلك في وقت قصير، وليكن ذلك بعد الاستيقاظ من النوم مثلاً، فهذا الوقت سيكون سابقاً لأعمال المنزل وللعبادة الليلية.

استفيدي من القليل من ذلك الوقت في القيام بأحد هذه الأقنعة اليومية المغذية للبشرة:

1. قناع بياض البيض والعسل

قومي بمزج بياض بيضة مع ملعقة ونصف من العسل، ثم ضعي المزيج على بشرتك، واتركيه من ربع إلى ثلث ساعة حتى يجف تماماً على وجهك وتشعري ببعض الشد، ثم اشطفي وجهك جيداً بالماء الفاتر، هذا القناع رائع لتغذية البشرة ونضارتها.

2. قناع الموز والعسل

يساعد الموز على ترطيب البشرة وتغذيتها، وهذا ما تحتاجه البشرة بالفعل في أيام رمضان، فضلاً عن مكوناته التي تعمل على محاربة التجاعيد، وعند دمجه مع العسل تحصلين على مزيج رائع لزيادة نضارة البشرة، كل ما عليك فعله هو مزج موزة واحدة مع ملعقة من العسل، ووضع المزيج على بشرتك، وتركها لربع ساعة أو حتى يجف، ثم اغسلي بشرتك بالماء الفاتر.

سيعجبك أيضاً:

كيف تطبقين البرونزر الصيفي؟

مكياج الأربعينات آخر موضة لصيف 2015

3 أقنعة سحريّة للتخلص من مشاكل البشرة الدهنية