في_القمة – باسم مرسي لـ في الجول: الآن فرصنا أفضل بكثير للفوز على الأهلي

يثق باسم مرسي نجم الزمالك وهدافه بأن فرصة فريقه أكبر من أي وقت فات للفوز على الأهلي يوم 21 يوليو الجاري.

هداف الزمالك تحدث لـFilGoal.com عن القمة التي تجمع فريقه والزمالك وقد تشهد تتويج الفرسان بلقب الدوري المصري رسميا.

بطولة قائمة بذاتها

وقال باسم مرسي: "مباراة الأهلي بطولة قائمة بذاتها".

وتابع لاعب الإنتاج الحربي الأسبق "يجب أن نجعل جماهير الزمالك تسعد. هذا هو هدفنا دائما وسيكون نصب أعيننا في مباراة الأهلي".

ويلعب الزمالك ضد النصر في الدوري المصري ثم يصطدم بالأهلي.

ولعب باسم مرسي مباراة الذهاب أمام الأهلي التي انتهت بالتعادل، لكنه شارك كبديل كونه كان مصابا.

لكن باسم حين يتذكر مع FilGoal.com رحلته أمام الأهلي، لا ينسى أبدا هدفه في شباك الفريق الأحمر بقميص الإنتاج الحربي.

وأفاد باسما "كانت مباراة غير عادية. سجلت وخرجت مطرودا وعشت الكثير من اللحظات التي لا تنسى في شوط واحد فقط".

وأتم "الآن فرصنا أكبر من أي وقت للفوز. أنتظر مباراة الأهلي بفارغ الصبر".