أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
8 الصبح - سألنا الجيل القديم عن رأيهم فى الجيل الجديد "شباب اليومين دول" ... "فااااااشل" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

#في_القمة – باسم مرسي لـ في الجول: الآن فرصنا أفضل بكثير للفوز على الأهلي

Google+ Print
#في_القمة – باسم مرسي لـ في الجول: الآن فرصنا أفضل بكثير للفوز على الأهلي #في_القمة – باسم مرسي لـ في الجول: الآن فرصنا أفضل بكثير للفوز على الأهلي

يثق باسم مرسي نجم الزمالك وهدافه بأن فرصة فريقه أكبر من أي وقت فات للفوز على الأهلي يوم 21 يوليو الجاري.

هداف الزمالك تحدث لـFilGoal.com عن القمة التي تجمع فريقه والزمالك وقد تشهد تتويج الفرسان بلقب الدوري المصري رسميا.

بطولة قائمة بذاتها

وقال باسم مرسي: "مباراة الأهلي بطولة قائمة بذاتها".

وتابع لاعب الإنتاج الحربي الأسبق "يجب أن نجعل جماهير الزمالك تسعد. هذا هو هدفنا دائما وسيكون نصب أعيننا في مباراة الأهلي".

ويلعب الزمالك ضد النصر في الدوري المصري ثم يصطدم بالأهلي.

ولعب باسم مرسي مباراة الذهاب أمام الأهلي التي انتهت بالتعادل، لكنه شارك كبديل كونه كان مصابا.

لكن باسم حين يتذكر مع FilGoal.com رحلته أمام الأهلي، لا ينسى أبدا هدفه في شباك الفريق الأحمر بقميص الإنتاج الحربي.

وأفاد باسما "كانت مباراة غير عادية. سجلت وخرجت مطرودا وعشت الكثير من اللحظات التي لا تنسى في شوط واحد فقط".

وأتم "الآن فرصنا أكبر من أي وقت للفوز. أنتظر مباراة الأهلي بفارغ الصبر".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع