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اللواء كامل الوزير: الانتهاء من الحفر الجاف بنسبة 100% فى القناة الجديدة

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اللواء كامل الوزير: الانتهاء من الحفر الجاف بنسبة 100% فى القناة الجديدة اللواء كامل الوزير: الانتهاء من الحفر الجاف بنسبة 100% فى القناة الجديدة
قال اللواء كامل الوزير رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمشرف العام على مشروع حفر قناة السويس الجديدة، فى تصريحات صحفية، إن أعمال الحفر الجاف تم الانتهاء منها بنسبة 100%، علاوة على الانتهاء من 90% من الطرق المتواجدة على جانب القناة.

وأشار الوزير إلى أن مشروع حفر قناة السويس الجديدة ليس هو المشروع الوحيد الذى ستشهده ، وأن هناك العديد من المشروعات لتنمية محور قناة السويس، مؤكدا أن تأمين سيناء يأتى من خلال تنميتها بالمشروعات وتوطينها بشباب وأبناء مصر المخلصين.

وأضاف اللواء الوزير أن الشباب كانوا الأغلبية العظمى المشاركين فى أعمال حفر قناة السويس، وأن مجموعة منهم تبرعوا براتبهم نظير عملهم بحفر القناة لصالح صندوق "تحيا مصر".
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مصر 365

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