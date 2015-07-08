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عامل يلقى بنفسه من الدور الرابع خوفا من اكتشاف وجوده عند زوجة صديقه

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عامل يلقى بنفسه من الدور الرابع خوفا من اكتشاف وجوده عند زوجة صديقه عامل يلقى بنفسه من الدور الرابع خوفا من اكتشاف وجوده عند زوجة صديقه
شهدت المجاورة الـ50 بمدينة العاشر من رمضان دائرة قسم ثانى العاشر حادثة أثارت الكثير من الجدل فى نهار الشهر الكريم شهر رمضان، صباح اليوم الأربعاء، حين فوجئ الأهالى بإلقاء "و.م" نفسه من الدور الرابع خوفا من اكتشاف وجوده عند زوجة صديقه "ع.ر".

وقام الأهالى بإبلاغ قسم ثانى العاشر وفور وصول قوة المباحث بقيادة الرائد أحمد متولى رئيس مباحث القسم، تقدم "أ .م " للشهادة وروى تفاصيل الواقعة، حيث كان "و" يتواجد مع "ك.ع" زوجة صديقه "ع.ر" الذى يعمل فى المحارة وأعمال البناء، وفور اكتشاف سكان العمارة ذلك، قاموا بالطرق على باب الشقة بسرعة شديدة مما أصاب "و" بالاضطراب خشية اكتشاف وجوده فأسرع إلى البلكونة وألقى بنفسه من الدور الرابع وسقط على ظهره مصابا بكسر فى العمود الفقرى .

وخلال تحقيقات النيابة التى باشرها محمد جوده رئيس نيابة العاشر، قالت الزوجة إنه يعمل مع زوجها، وكان الزوج يرسل له معها مبلغا ماليا، وهو ما أكده زوجها أيضا فى التحقيقات لحفظ ماء الوجه، وهو ما أثار تساؤلات حول ذلك، وقال الأهالى "إن كان ذلك لماذا خاف وألقى بنفسه من الدور الرابع".

كان اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عاطف مهران، مدير المباحث الجنائية، بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات فى البلاغ رقم 7 أحوال ثانى العاشر، وتم تحويل المصاب إلى المستشفى الجامعى بالزقازيق لتلقى العلاج، حيث أصيب بكسر فى العامود الفقرى.
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