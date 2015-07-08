الجيش: تكريك 95.7% من قناة السويس و29 يوما تفصلنا عن هدية مصر للعالم

أعلنت القوات المسلحة، عن أن 29 يوما فقط متبقية عن افتتاح "قناة السويس الجديدة" هدية مصر للعالم، والتى ستظل شاهدة على قوة وعزيمة المصريين فى مواجهة التحديات وتخطى الصعاب من أجل استعادة قدرة ومكانة مصر الإقليمية والعالمية، فبعد مرور 330 يوما واصلت خلالها سواعد المصريين العمل ليلا ونهارا بعزيمة لا تلين، تم الانتهاء على أرض الواقع من حفر 250 مليون متر مكعب من أعمال الحفر الجاف بنسبة تنفيذ "100 " % للقناة الرئيسية بطول 35 كم من علامة الكم 60 ترقيم القناة شمالاً حتى علامة الكم 95 ترقيم قناة جنوباً ، وقنوات الاتصال عند علامة الكم ( 65 - 76 - 84 - 89 ) ترقيم القناة بطول "4" كم ، بإجمالى "180" مليون متر مكعب أعمال الحفر الجاف، وقد تم الانتهاء من تنفيذها بنسبة 100 % .

وأشارت القوات المسلحة فى بيان لها، أنه تم الانتهاء من حفر 70" مليون متر مكعب لتوسعة تفريعة البلاح بطول "10" كم وعرض "61" متر بنسبه تنفيذ 100% ليصبح عرضها "312" متر بالإضافة إلى حفر مساطيح شمعات الرباط وتخليق الميول الجانبية للتكسيات والتجهيز الهندسى للكبارى والمعديات وتفريغ أحواض الترسيب فى القناة الرئيسية وتعميق وتوسعة البحيرات الطبيعية بمدينة الإسماعيلية الجديدة وأعمال الحفر بالمعدات الهندسية تحت سطح الماء ويجرى حاليا تنفيذ أعمال التدبيش بعد أرنكة أجناب القناة ، حيث تم الانتهاء من 53000 متر طولى من إجمالى المخطط تنفيذه 80 كيلو متر طولى وبنسبة تنفيذ 63.8 % .

وأكدت القوات المسلحة أنه فى إطار التنسيق مع هيئة قناة السويس تم البدء فى أعمال التكريك بعد تدشين المشروع بشهر واحد لتعميق قناة السويس الجديدة بطول "35" كم، وزيادة عمق وعرض التفريعة الغربية لجزيرة البلاح بطول 10 كم وتفريعة الدفرسوار وكبريت بطول "27" كم و قنوات الاتصال الأربعة للقناة الجديدة بإجمالى مخطط "250" مليون متر مكعب حفر تحت الماء ، وتعمل حاليا 39 كراكة تمكنت من تكريك "247" مليون متر مكعب حتى الآن بنسبة تنفيذ "95.7 % من إجمالى المخطط "258" مليون متر مكعب .

وأضافت القوات المسلحة:"لنقل وتأمين مرافق الاتصالات - الكهرباء - المياه - الوقود - مياه الرى وتمريرها أسفل قناة السويس الجديدة جارى تنفيذ 30 عداية/ سيفون سحاره أسفل قناة السويس الجديدة ، بالإضافة لتأمين تقاطع خط السكة الحديد الفردان/ بئر العبد مع مسار قناة السويس الجديدة كما تم تأمين خطوط الغاز الطبيعية فى مناطق تقاطعها مع الطرق بنسب تنفيذ بلغت 100 % لعدايات كابلات الاتصالات وتأمين خطوط الغاز الطبيعى وسيفونات المياه والوقود، وفك ونقل خط سكه حديد الفردان ، بينما تم الانتهاء من 90 % من عدايات كابلات الكهرباء ، وبنسبة 59 % من سحارات المياه حيث يجرى حاليا انشاء 4 سحارات بقطر 3,2 متر لنقل مياه الرى إلى ترعة سيناء الشرق .

وأشارت القوات المسلحة إلى أنه فى إطار تطوير توسعة الطرق شرق القناة والتى يتم تنفيذها طبقاً لثلاثة أسبقيات الأولى وتشمل تطوير وتوسعة الطريق العرضى من كوبرى السلام وحتى سرابيوم ووصلة ( الفردان - الأوسط - سرابيوم ) بإجمالى طول "52.5" كم وجارى تنفيذ ( تشكيل/ إحلال الجسر الترابى - طبقة الأساس - الأساس المساعد - الطبقة الرابطة الأسفلتية ) بنسبة تنفيذ 66 % ، اما الأسبقية الثانية فتشمل إنشاء وتطوير طرق ربط المعابر بإجمالى طول 180 كم حيث يجرى حاليا تنفيذ تشكيل الجسر الترابى بنسبة تنفيذ 45 % ، كما يتم تطوير وتوسعة طريق الإسماعيلية العوجة بإجمالى طول "211" كم كأسبقية ثالثة.

ويجرى حاليا تنفيذ الأعمال المساحية ونقل/ تحويل/ تأمين المرافق المتعارضة مع توسعة الطريق ، وتشكيل الجسر الترابى بنسبة تنفيذ 27 % .

ويشترك فى أعمال الطرق والتدبيش والحفر 147 شركة مدنية لديها 4300 معدة هندسية يعمل بها ما يقرب من 45 ألف مهندس وفنى وعامل مستمر منها حتى الآن فى أعمال التجهيز الهندسى وتحسين خواص أحواض الترسيب والطرق والتدبيش 94 شركة لديها 2000 معدة هندسية يعمل بها 21200 مهندس وفنى وعامل بالإضافة إلى 3 كتائب طرق و شركة مساحة .

يتزامن ذلك مع بإنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة على مساحة "4927" فدان لإنشاء "58" ألف وحدة سكنية على مساحة "2828" المرحلة الأولى منها "34" ألف وحدة سكنية لتكون مجتمع سكنى حضارى متكامل يضم جميع الخدمات لخدمة العاملين بقطاعات التنمية بقناة السويس وسيناء ، حيث تم التعاقد مع "126" شركة والبدء فى التنفيذ وحفر أساسات "624" عمارة ، "258" فيلا وصب خرسانة عادية لأساسات "801" عمارة/ فيلا وصب قواعد مسلحة لأساسات "724" عمارة/ فيلا وتنفيذ أعمال عزل أساسات "794" عمارة ، وجارى أعمال حوائط وأعمدة "190" عمارة/ فيلا، والانتهاء من صب أعمدة وحوائط بدروم بعدد "453" عمارة وصب أسقف بدروم لعدد "310" عمارات/ فيلا وجارى صب أسقف بدروم لعدد"235" عمارة/ فيلا والعمل فى أسقف وأعمدة الهيكل الخرسانى لعدد "357"عمارة/ فيلا .

كما تم البدء فى إنشاء "4" مجموعات أنفاق كل مجموعة أنفاق تتكون من "2" نفق سيارات ونفق سكة حديد بقطر خارجى "12.6" متر وعلى عمق "16-20" م من قاع قناة السويس وبطول من ( 3.7 – 8.3 ) كم نفق بإجمالى أطوال 33.2 كم ، حيث تقع المجموعة الأولى عند علامة الكم "19,150" ترقيم قناة جنوب بورسعيد ، بينما تقع المجموعة الثانية عند علامة الكم "73,250" ترقيم قناة شمال الإسماعيلية، وبدأت الشركات المنفذة فى إنشاء الموقع الإدارى وتسليح التربة لمجموعة أنفاق جنوب بورسعيد ، وشمال الإسماعيلية .

>