أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
8 الصبح - سألنا الجيل القديم عن رأيهم فى الجيل الجديد "شباب اليومين دول" ... "فااااااشل" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وفاة صالح زيدان أقدم دليل وقصّاص أثر بالصحراء الغربية والوادى الجديد

Google+ Print
وفاة صالح زيدان أقدم دليل وقصّاص أثر بالصحراء الغربية والوادى الجديد وفاة صالح زيدان أقدم دليل وقصّاص أثر بالصحراء الغربية والوادى الجديد
توفى الحاج صالح زيدان أقدم دليل وقصاص أثر فى الصحراء الغربية عن عمر يناهز 92 عاما، والذى عاش سنوات عمره فى الصحراء يختبر دروبها ويعايش أسرارها حتى أصبح من أهم المرشدين فى منطقة الصحراء الغربية.

وقد عمل صالح زيدان كدليل فى هيئة المساحة المصرية وعين بها عام 1959، كما عمل فى البعثة الجيولوجية المصرية حتى بلوغه سن المعاش، ورافق العالم المصرى الأمريكى فاروق الباز كدليل فى رحلاته وأبحاثه العلمية فى الصحراء الغربية.

كما شارك فى عمليات اقتفاء الأثر للوصول إلى مختطفى السياح فى منطقة بالجلف الكبير عام 2008م، وظل يعمل بعد سن المعاش كمرشد ودليل وقصاص أثر ومؤرخ لتاريخ الصحراء الغربية ليصبح من أهم رموز المنطقة وتحتل صوره مطبوعات البعثات الأجنبية والوفود الأجنبية التى كانت تتوافد على الصحراء الغربية.

وفى آخر تصريح قاله صالح زيدان لـ"اليوم السابع": إنه يعشق الصحراء عشق بلا توقف فهى عالمه الذى لا يضل فيه أبدا، وأن تاريخ الصحراء الغربية منقوش فى ذاكرته فقد عايش فيها ذكريات لا تنتهى وأن خبرته بدروبها ومدقاتها هى التى جعلته مقصدا لكل من يقوم برحلة بحث أو تقصى لظاهرة أو حدث أو طلب احد المفقودين وأنه على مدار سنوات عمره كان يقوم بتلك الأعمال ليس طلبا للمال، وإنما عشقا لمهنته، مؤكدا أنه كان أول من يحصل على إجازة رسمية للعمل كدليل وقاص أثر منذ أيام الملك فاروق ومازال يحتفظ ببطاقة العمل منذ ذلك التاريخ وطوال هذه السنوات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365