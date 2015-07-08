وفاة صالح زيدان أقدم دليل وقصّاص أثر بالصحراء الغربية والوادى الجديد

توفى الحاج صالح زيدان أقدم دليل وقصاص أثر فى الصحراء الغربية عن عمر يناهز 92 عاما، والذى عاش سنوات عمره فى الصحراء يختبر دروبها ويعايش أسرارها حتى أصبح من أهم المرشدين فى منطقة الصحراء الغربية.

وقد عمل صالح زيدان كدليل فى هيئة المساحة المصرية وعين بها عام 1959، كما عمل فى البعثة الجيولوجية المصرية حتى بلوغه سن المعاش، ورافق العالم المصرى الأمريكى فاروق الباز كدليل فى رحلاته وأبحاثه العلمية فى الصحراء الغربية.

كما شارك فى عمليات اقتفاء الأثر للوصول إلى مختطفى السياح فى منطقة بالجلف الكبير عام 2008م، وظل يعمل بعد سن المعاش كمرشد ودليل وقصاص أثر ومؤرخ لتاريخ الصحراء الغربية ليصبح من أهم رموز المنطقة وتحتل صوره مطبوعات البعثات الأجنبية والوفود الأجنبية التى كانت تتوافد على الصحراء الغربية.

وفى آخر تصريح قاله صالح زيدان لـ"اليوم السابع": إنه يعشق الصحراء عشق بلا توقف فهى عالمه الذى لا يضل فيه أبدا، وأن تاريخ الصحراء الغربية منقوش فى ذاكرته فقد عايش فيها ذكريات لا تنتهى وأن خبرته بدروبها ومدقاتها هى التى جعلته مقصدا لكل من يقوم برحلة بحث أو تقصى لظاهرة أو حدث أو طلب احد المفقودين وأنه على مدار سنوات عمره كان يقوم بتلك الأعمال ليس طلبا للمال، وإنما عشقا لمهنته، مؤكدا أنه كان أول من يحصل على إجازة رسمية للعمل كدليل وقاص أثر منذ أيام الملك فاروق ومازال يحتفظ ببطاقة العمل منذ ذلك التاريخ وطوال هذه السنوات.