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ننشر مشروعات قوانين الانتخابات قبل رفعها للرئيس

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ننشر مشروعات قوانين الانتخابات قبل رفعها للرئيس ننشر مشروعات قوانين الانتخابات قبل رفعها للرئيس
ينشر "اليوم السابع" مشروع قانون بتعديل قانون تقسيم الدوائر للنظام الفردى، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، أقرتها فى اجتماعها الأخير، ومن المقرر رفعها للرئيس عبد الفتاح السيسى.

ومن المقرر أن يرفع المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، مشروعات القوانين المنظمة للعملية الانتخابية اليوم الأربعاء، لمجلس الوزراء، مصحوبة بالمذكرات الإيضاحية، اليوم، وذلك بعد مراجعتها بشكل نهائى من حيث ضبط الصياغات، وذلك تمهيداً لرفعها للرئيس عبد الفتاح السيسى خلال ساعات.


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مصر 365

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