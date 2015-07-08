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تشغيل معديات قناة السويس الجديدة لنقل الأفراد استعدادا للافتتاح الرسمى

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تشغيل معديات قناة السويس الجديدة لنقل الأفراد استعدادا للافتتاح الرسمى تشغيل معديات قناة السويس الجديدة لنقل الأفراد استعدادا للافتتاح الرسمى
بدأت هيئة قناة السويس أمس الثلاثاء التشغيل التجريبى لأول معدية بالقناة الجديدة لنقل الأفراد والسيارات على ضفتى قناة السويس، وذلك فى إطار استعدادات هيئة قناة السويس لافتتاح القناة الجديدة فى السادس من أغسطس القادم، بحضور رئيس الجمهورية وعدد من الملوك والرؤساء.

كان الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس قد أعلن فى تصريحات صحفية حول استعدادات الهيئة لحفل الافتتاح الأسطورى للقناة الجديدة، بأن الشركة الفائزة بتنظيم حفل الافتتاح قد بدأت فى الدعاية للمشروع من خلال الأفلام الوثائقية للقناة الجديدة والإعلان عن دور القناة عالميا فى الملاحة البحرية.

وأشار مميش إلى أنه يتم حاليا إنشاء 10 منصات فرعية على الضفة الشرقية للقناة لاستقبال ضيوف حفل الافتتاح من كافة شرائح المجتمع وإقامة تمثال الحرية ليكون فى استقبال الضيوف فى ذلك اليوم التاريخى، مؤكدا على انتهاء أعمال التكريك قبل الموعد المحدد حيث تم الانتهاء من تكريك 94,5 % من الرمال المشبعة بالمياه باستخدام 34 كراكة من إجمالى 45 كراكة، وغادرت 11 كراكة المشروع وسوف تغادر بقية الكراكات فور انتهاء عملها بالمشروع.

وأضاف مميش أن تدريب المرشدين على العمل فى إرشاد السفن بالمجرى الملاحى الجديد مستمر، وتم الانتهاء من إنشاء غرف المراقبة الإلكترونية والشمندورات على طول القناة الجديدة لإرشاد ومراقبة السفن، ووضع لائحة بحرية يتم الاستعانة بها فى إرشاد السفن داخل المجرى الملاحى الجديد خلال أيام سوف يتم عبور أول سفينة فى القناة الجديدة بشكل تجريبى ببعد الانتهاء من كافة التجهيزات الملاحية.

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مصر 365