بدء امتحانات القدرات لطلاب الثانوية العامة وإقبال كثيف لسحب الملفات

بدأت منذ قليل امتحانات قدرات الكليات لطلاب الثانوية العامة نظام حديث وقديم، وذلك بعدد من الكليات كان من بينها كلية التمريض جامعة القاهرة، وكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان، وكلية التربية النوعية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التمريض جامعة حلوان، وكلية الفنون التطبيقة بجامعة حلوان.

وشهد صباح اليوم الثالث لسحب استمارات اختبارات القدرات للكليات، ضمن المراحل الأولى لعمليات التنسيق، إقبالا كثيفيا لطلاب الثانوية العامة نظام حديث وقديم، حيث توافد آلاف الطلاب على المكتب الكائن بالمدينة الجامعية بجامعة القاهرة.

وشهدت بوابات المدينة الرئيسية لدخول الطلاب انتشارا لأفراد الأمن الإدارى التابعين لجامعة القاهرة، بالتعاون مع سيدات من شركة "فالكون" للامن والحراسة وذلك لتفتيش الطلاب، حيث منع أفراد الأمن عدم الدخول إلا بالبطاقات الحمراء وأرقام الجلوس للثانوية العامة، ومنعوا دخول سماسرة التنسيق وأصحاب المراكز التعليمية ومندوبيهم من الدخول.