سقوط عاطلين وبحوزتهما 45 بندقية وسيفا و"سنكى" يشتبه فى كونها أثرية

تمكنت اليوم الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد فتحى إسماعيل، مدير أمن البحيرة، من القبض على عاطلين وبحوزتهما 45 بندقية وسيف وسنكى يشتبه فى كونها أثرية.

كانت قد وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة رشيد مفادها قيام كل من "ع.ح.ع" عاطل ومقيم الورديان - مينا البصل الإسكندرية، و"ا.م.ا" سائق ومقيم بنجع العرب الورديان - مينا البصل الإسكندرية بالاتجار بالآثار.

بتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين حال استقلالهما رقم س هـ أ 8645 نصف نقل شيفورلية بيضاء اللون بمدينة رشيد وبحوزتهما عدد (17) بندقية، عدد (7) سيوف، عدد (21) سنكيا يشتبه فى كونها أثرية.

بمواجهتهما اعترفا بقيامهما باستخراج تلك المضبوطات من قاع البحر الأبيض المتوسط بمدينة الإسكندرية بقصد الاتجار وتحرر المحضر 9553/2015 جنح مركز رشيد.

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