تسمم 12 شخص من عائلة واحدة بالوادي الجديد

استقبل قسم الاستقبال بمستشفى الخارجة العام بالوادي الجديد 12 شخصًا من أسرة واحدة تدعى عائلة عبد المعطي سعيد مصابين بحالة تسمم، وتبين إصابة علي عبد المعطي مذيع بإذاعة الوادي الجديد وأفراد عائلته وأشقائه محمد وسعيد وزوجاتهم وأولادهم جميعهم، وتم حجز العائلة بقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الخارجة العام لتلقي العلاج.

وقال أفراد العائلة أنهم تناولوا وجبات على الإفطار والتى تنوعت ما بين اللحوم والدواجن والعصائر الطبيعية والتي تناولها أفراد الأسرة، و جاري تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.