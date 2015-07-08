"السياحة" تطالب الشركات باستكمال بيانات الحجاج على موقع الوزارة

طالب أشرف عمر، وكيل أول وزارة السياحة، ورئيس قطاع الشركات والمرشدين السياحيين، كل الشركات السياحية المنظمة لبرامج الحج لهذا العام 1436 هـ، بضرورة استكمال بيانات الحجاج على موقع "خدمات الحج والعمرة" التابع لوزارة السياحة.

وأوضح الإخطار المرسل لغرفة شركات السياحة برئاسة الدكتور خالد المناوى، أن البيانات تتضمن رفع صورة فوتوغرافية واضحة للحجاج، بالإضافة إلى صورة بطاقة الرقم القومى مع كل جواز سفر مدون عليه رقم مسلسل الحاج بكشف الأمن العام.

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