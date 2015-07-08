"القومى لحقوق الإنسان" يجتمع اليوم لإعلان موقفه من قانون مكافحة الإرهاب

يعقد المكتب التنفيذى للمجلس القومى لحقوق الإنسان، اجتماعا طارئا، صباح اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون مكافحة الإرهاب، ومن المقرر أن يناقش خلال الاجتماع الملاحظات على مشروع القانون، على أن يصدر بيان رسمى عن المجلس يعبر فيه عن موقفه.

كان جورج إسحاق مقرر لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، أوضح أنه تم تكليف باحثى اللجنتين بإعداد مذكرة بالملاحظات على مشروع قانون مكافحة الإرهاب.

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