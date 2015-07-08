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مصدر بـ"الكهرباء": "سيمنز" بدأت تصنيع مهمات 3 محطات توليد ومصنع "الرياح"

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مصدر بـ"الكهرباء": "سيمنز" بدأت تصنيع مهمات 3 محطات توليد ومصنع "الرياح" مصدر بـ"الكهرباء": "سيمنز" بدأت تصنيع مهمات 3 محطات توليد ومصنع "الرياح"
أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن شركة سيمنز الألمانية أصدرت طلبا للبدء فى تصنيع المهمات الخاصة بالاتفاقيات الأربعة لإنشاء 3 محطات كهرباء ومصنع ريش توربينات الرياح التى تم توقيعها خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لبرلين.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن شركة سيمنز استلمت الأراضى المخصصة لإنشاء الـ3 محطات بقدرة 14 ألفا 400 ميجا وات والمصنع، لافتاً إلى أنه تم البدء فى الدراسات الخاصة بالمشاريع تمهيداً للبدء فى الإنشاء فور انتهاء تصنيع المهمات التى تستغرق 6 أشهر على الأكثر.

وأشار المصدر إلى أن التكلفة الإجمالية للإنشاء 3 محطات توليد كهرباء تصل إلى 6 مليارات يورو بقدرة 4800 ميجا وات للمحطة الواحدة، وذلك بمحافظة بنى سويف والبرلس بكفر الشيخ والعاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلى أن كل محطة تحتوى على 12 توربينة من المقرر أن يتم الانتهاء من إنشائهم خلال عامين على الأكثر.

وأوضح المصدر أنه سيتم توقيع عقد لإنشاء أول مصنع محلى لإنتاج "ريش محطات الرياح" فى بالتعاون مع شركة سيمنز الألمانية، الذى تبلغ تكلفته الاستثمارية 2 مليار يورو، مضيفا:"السعة الإنتاجية للمصنع تعادل 340 ميجا وات سنويا"، لافتا إلى أنه خلال 7 سنوات سيغطى احتياجات 2000 ميجا وات، ومن المقرر أن تصل السعة الإنتاجية إلى ما يفوق احتياج مصر، ويتم تصدير المنتج للخارج.


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