مصادر:مميش وجامعة سيناء يطلقان مشروع المستقبل لتنمية محور القناة 2015قريبا

قالت مصادر مطلعة، إن هيئة قناة السويس ممثلة فى الفريق مهاب مميش رئيس مجلس إدارة الهيئة ستوقع برتوكولا مع جامعة سيناء ممثلة فى الدكتور حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، تحت عنوان "مشروع المستقبل لتنمية محور قناة السويس 2015"، والذى يهدف إلى تطوير الصناعات التى ستوجد بالمحور.

وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن الطرفين سيبرمان البروتوكول للاشتراك فى إنشاء وادى التكنولوجيا ومجموعة مراكز التميز العلمى والتكنولوجى، والتى من المقرر إنشائها بفرع جامعة سيناء بالقنطرة شرق وستساعد كثيرا فى تنمية المحور.

وأشارت المصادر، إلى أن وادى التكنولوجيا ومراكز التميز العلمى ستساعد كثيرا فى تطوير القناة حيث أنها ذات طابع هندسى تطبيقى لتوائم الصناعات المرتبطة بتنمية المحور قناة السويس، موضحة ان مدة تنفيذ البروتوكول ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ توقيعه بين الطرفين وتمدد تلقائيا أو بالاتفاق .

ولفتت المصادر إلى أن مركز التميز العلمى سيحوى العديد من التخصصات العلمية الحديثة عالية التقنية مثل بناء وصيانة السفن، الطاقة الجديدة والمتجددة، المسح الجوى والبحرى، استكشاف الثروات المعدنية، النانو تكنولوجى، هندسة البيئة، هندسة المواد، الهندسة الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية، حماية الشواطئ وتنمية الثروة السمكية، البتروكيماويات، بالاضافة إلى تصميم برامج التنمية المستدامة بمحيط محور قناة السويس وسيناء بشكل عام، وذلك بالتعاون مع الصناعات القائمة بالمحور .

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