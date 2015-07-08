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إخماد حريق أتوبيس رحلات بمطروح.. ومصادر أمنية ترجح: ماس كهربائى

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إخماد حريق أتوبيس رحلات بمطروح.. ومصادر أمنية ترجح: ماس كهربائى إخماد حريق أتوبيس رحلات بمطروح.. ومصادر أمنية ترجح: ماس كهربائى
تمكنت قوات الحماية المدنية، بمدينة مرسى مطروح، صباح اليوم الأربعاء، من إخماد حريق اندلع بأحد أتوبيسات الرحلات، أثناء توقفه بشارع علم الروم شرق المدينة، ورجحت مصادر أمنية أن يكون الحريق بسبب ماس كهربائى.

ونفى مصدر أمني بمديرية أمن مطروح أن يكون هناك تفجير وراء حريق أتوبيس الرحلات رقم 8416 ه ر، أو أن يكون الحريق متعمداً.

وأضاف المصدر أن احتراق الأتوبيس لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية، مؤكداً أنه كان بمكان توقفه اليومى وهو ليس أتوبيساً سياحياً، وإنما من الأتوبيسات القديمة التى يقوم أصحابها بإحضارها إلى مطروح، خلال فصل الصيف السياحى للعمل فى نقل المصطافين من وإلى الشواطئ.

وتشير المعلومات الأولية، إلى أن الحريق وقع بسبب ماس كهربائى، وأن هناك عبوة غاز صغيرة كانت بمخزن الأتوبيس، خاصة بالعاملين عليه، تسبب فى تفاقم الحريق بسبب انفجار خلال الحريق، أثناء محاولة رجال الإطفاء إخماده.

وجار عمل التحريات وجمع المعلومات للوقوف على ملابسات وظروف الواقعة.

تعليقات الصور
>1- رجال الإطفاء يسيطرون على حريق الأتوبيس وإخماده
>2- احتراق الأتوبيس بالكامل من الداخل

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مصر 365