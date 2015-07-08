52 %من القراء يتوقعون نجاح حملة التموين ضد مافيا تجارة الأغذية الفاسدة

فى استطلاع للرأى طرحه اليوم السابع على قرائه الأعزاء بعنوان "هل تتوقع نجاح حملة وزارة التموين ضد مافيا تجارة الأغذية الفاسدة؟"، توقع غالبية القراء نجاح حملة وزارة التموين ضد مافيا تجارة الأغذية الفاسدة.

وتوقع 52%من القراء نجاح حملة التموين ضد مافيا تجارة الأغذية الفاسدة بالأسواق، بينما استبعد 46% نجاح حملة وزارة التموين ضد مافيا تجارة الأغذية الفاسدة، فى الوقت الذى أعرب فيه 2% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

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