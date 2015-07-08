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بالفيديو.. انهيار عقار مخالف من 6 طوابق بعد دك أعمدته بالإسكندرية

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بالفيديو.. انهيار عقار مخالف من 6 طوابق بعد دك أعمدته بالإسكندرية بالفيديو.. انهيار عقار مخالف من 6 طوابق بعد دك أعمدته بالإسكندرية
استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "صور وابعت"، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية، وتوثيقها بالصور والفيديو، أرسل القارئ كريم مسعد، يظهر انهيار عقار مخالف "من 6 طوابق"، بعد دك أعمدته بمنطقة المعمورة البلد فى محافظة الإسكندرية.

شاركونا فى تحرير المواد الصحفية المنشورة على الموقع بإرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها بالموقع والجريدة المطبوعة، ليتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء، وذلك عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل فيس بوك، على أن يتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء.

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مصر 365

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