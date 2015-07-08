بالفيديو.. انهيار عقار مخالف من 6 طوابق بعد دك أعمدته بالإسكندرية

استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "صور وابعت"، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية، وتوثيقها بالصور والفيديو، أرسل القارئ كريم مسعد، فيديو يظهر انهيار عقار مخالف "من 6 طوابق"، بعد دك أعمدته بمنطقة المعمورة البلد فى محافظة الإسكندرية.

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