رومانسية "العكيد معتز" تضع رجولته على المحك!

انتقد عدد من مُتابعي المسلسل الشهير "باب الحارة"، سلوكيات "العكيد معتز" العاشق الولهان على أبواب "سارة" الفتاة اليهودية، هو الذي من المفترض أن يكون مثلاً أعلى، وألّا يسمح له أي ظرف بالانشغال عن العمل مع ثّوار الغوطة لمواجهة المحتل الفرنسي.

ويبدو أنّ المُتابعين صُدموا بسلوك "العكيد معتز" الذي يلعب دوره الفنان وائل شرف، سيّما أنّ أعمال البيئة الشامية وتحديداً "باب الحارة" عمدت إلى تصوير "العكيد" كشخص عصامي لا يكترث بعواطفه، جلّ همّه يتركّز على حماية الحارة والدفاع عن أهلها والوقوف بوجه المحتل وقيادة الثّوار ضدّه.

إذاً أسقط "معتز" الذي ركض خلف قلبه وأصبح الحب شغله الشّاغل صفة المثاليّة عن "العكيد"، وعرّض نفسه لانتقادات الجمهور الذين قالوا إنّه وإن كان لابد من هذا الحب، فكان يتوجّب عليه أن يدخل البيوت مباشرةَ من أبوابها، وليس أن يختبىء خلف الدور ويخون ثقة أهل بلاده كمن يريد أن يسرق شيئاً، فهذا ليس من شِيَم الرجال الأحرار الشرفاء، الأمر الذي وضع كل ما يتعلّق برجولته المعهودة وشهامته على المحك.

وشهدت أحداث "باب الحارة" قصّة حب رومانسيّة جداً وفريدة من نوعها بين "العكيد معتز"، وسارة اليهودية" التي تلعب دورها كندة حنّا، وربّما أكثر ما أثار اهتمام المتابعين هو دخول هذا الخط الرومانسي كمحور رئيسي لأحداث "باب الحارة"، حيث لم يعتد الجمهور في أي جزء من أجزائه الستة السابقة على هكذا جرعات غرامية مركّزة، تتبعها حوارات عاطفية رقيقة، ولقاءات عشقيّة سريّة.

فيما كان حضور "خيرية" زوجة معتز، ضعيفاً جداً وأقلّ أثراً بكثير من أن يثير تعاطف الجمهور معها، فنسي الجمهور "خيرية" التي تلعب دورها الفنانة عهد ديب، وتصدّرت العروس الجديدة "سارة" حديث المشاهدين واهتمامهم بعد أن حاربت وتحدّت الجميع، وهربت لتكون مع حبيبها بجرأة غير معهودة لم تسبقها إليها أي فتاة شاميّة في ذلك الزمن.

ومن أبرز أحداث التي ستحصل خلال الحلقات المقبلة، كما ذكر موقع "سيدتي نت" في وقت سابق، زواج "معتز" من "سارة" التي ستعيش إلى جانب ضرّتها "خيريّة" في نفس المنزل، وسيشعل هذا الزواج الحرب الشّعواء بين أهالي "حارة الضبع"، و"حارة اليهود".

فيما حملت أغنية بعنوان "قصف الدراما العربية"، وغنّاها قاسم النجار، سخرية لاذعة من أحداث "باب الحارة" وما حلّ بالعكيد الولهان بالجزء الجديد، وتقول كلمات الأغنية "وينك يا بو شهاب حر وشهم وما بتهاب، من بعدك الحارة خربت، وخربت كل الشباب.. يا بو شهاب ارجع وطل، معتز العكيد انحل، بيعشق سارة اليهودية وناسي يقاوم المحتل".

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