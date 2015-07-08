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اليوم.. مدير الطب الوقائى يتفقد مستشفيات الأقصر

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اليوم.. مدير الطب الوقائى يتفقد مستشفيات الأقصر اليوم.. مدير الطب الوقائى يتفقد مستشفيات الأقصر
يزور محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، الدكتور "عمرو قنديل" مساعد وزير الصحة لشئون الطب الوقائى، وذلك لمتابعة سير العمل بالمستشفيات والوحدات الصحية بمراكز المحافظة، لمدة 48 ساعة، بغرض المرور على جميع المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة ومناقشة كل الاحتياجات والمتطلبات التى تساهم فى تطوير كفاءة وقدرة المنشآت الصحية فى استمرار العمل وراحة المرضى.

ومن جانبها أكدت الدكتورة ناهد محمد أحمد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أنه يتم التجهيز حاليا لإنشاء مركز لعلاج فيرس "سى"، وأن المركز العلاجى لفيرس "سى" يأتى فى إطار خطة وزارة الصحة بمحافظة الأقصر وبالتعاون مع صندوق "تحيا "، وسيتم إنشاؤه فى مستشفى الحميات شرق المحافظة، مؤكدة اتباعه لطرق العلاج الحديثة وبالمجان من أجل تخفيف أعباء المواطنين.

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مصر 365

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