أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
8 الصبح - سألنا الجيل القديم عن رأيهم فى الجيل الجديد "شباب اليومين دول" ... "فااااااشل" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

الجمعية المصرية للتنمية الثقافية بالسويس تنظم ندوة عن السلوك التنظيمى

Google+ Print
الجمعية المصرية للتنمية الثقافية بالسويس تنظم ندوة عن السلوك التنظيمى الجمعية المصرية للتنمية الثقافية بالسويس تنظم ندوة عن السلوك التنظيمى
نظمت الجمعية المصرية للتنمية الثقافية بالسويس، مساء أمس الثلاثاء، ندوة وورشة عمل مجانية حول السلوك التنظيمى بمقر الجمعية.

حاضر فى اللقاء المهندس عبد الله عبود أحد المهتمين بالعمل العام ورئيس قطاع المياه بشركة سماد وعضو بالجمعية، والذى قدم شرحا من واقع دراسته وخبرته العملية عن السلوك التنظيمى وكيفية التعامل مع أفراد المجتمع ونقل الخبرات.

يذكر أن الجمعية المصرية للتنمية الثقافية بالسويس، نظمت منذ بداية شهر رمضان سلسلة من الندوات وورش العمل عن الوعى والتنمية الثقفية واستغلال الوقت والسلوك، وتنظيم معرض لتبادل الكتب بالمجان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365