الجمعية المصرية للتنمية الثقافية بالسويس تنظم ندوة عن السلوك التنظيمى

نظمت الجمعية المصرية للتنمية الثقافية بالسويس، مساء أمس الثلاثاء، ندوة وورشة عمل مجانية حول السلوك التنظيمى بمقر الجمعية.

حاضر فى اللقاء المهندس عبد الله عبود أحد المهتمين بالعمل العام ورئيس قطاع المياه بشركة سماد وعضو بالجمعية، والذى قدم شرحا من واقع دراسته وخبرته العملية عن السلوك التنظيمى وكيفية التعامل مع أفراد المجتمع ونقل الخبرات.

يذكر أن الجمعية المصرية للتنمية الثقافية بالسويس، نظمت منذ بداية شهر رمضان سلسلة من الندوات وورش العمل عن الوعى والتنمية الثقفية واستغلال الوقت والسلوك، وتنظيم معرض لتبادل الكتب بالمجان.