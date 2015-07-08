إطلاق مبادرة عمل ميدانى لمواجهة التحرش فى "عيد الفطر "بالإسكندرية

أعلنت حملة "مكافحة التحرش" بالإسكندرية، إطلاق مبادرة عمل ميدانى خلال فعاليات "عيد بلا تحرش" الذى يستمر طوال أيام عيد الفطر المبارك.

وأعلنت الحملة عن التنسيق مع الجهات الأمنية وفريق عمل "خريطة التحرش الجنسى"، وحملة "ولاد البلد" و"حملة مكافحة التحرش بالإسكندرية" للمشاركة فى الفعاليات، حيث ينتشر أعضاء الحملة والمتطوعين فى أماكن الفسحة والتنزهات، وفى حالة ضبط متحرش يتم الكتابة على "التيشيرت" عبارة "أنا متحرش" أو تسليمه إلى الجهات الأمنية لتحرير محضر ضده بالتعاون مع الفتاة التى وقع عليه فعل التحرش.