الأهلي: في مرحلة متقدمة جدا لضم إيفونا.. وتقرير مغربي: الصفقة تمت

قال علاء عبد الصادق مدير الكرة في الأهلي إن النادي الأحمر في مرحلة متقدمة جدا لضم المهاجم الجابوني الدولي ماليك إيفونا من الوداد المغربي.

وصرح عبد الصادق للصحفيين اليوم الثلاثاء "نحن في مرحلة متقدمة. لكنها صفقة كبيرة ولهذا أخذت وقتا في المفاوضات".

وتابع "نظن أن الأهلي في سبيله لحسم الصفقة إن شاء الله عما قريب".

وعما تردد عبر بعض التقارير بأن السفير المصري في المغرب لعب دورا لتقريب الزمالك من اللاعب، رد عبد الصادق.

وأفحص "هذا عار تماما من الصحة".

الصفقة تمت

وفي الشأن ذاته، قالت شبكة المغرب اليوم إن الصفقة تمت رسميا مقابل 2 ونصف مليون دولار مقسمة بين النادي واللاعب وممثليه.

إيفونا تصارع على خدماته الأهلي والزمالك مع أندية خليجية وأخرى بولندية في الأشهر الماضية.

وبإتمام الصفقة سيمتلك الأهلي خطا هجوميا ناريا من عمرو جمال وعماد متعب وأحمد عبد الظاهر وإيفونا مع جون أنطوي الوافد الجديد أيضا.