محافظ المنوفية: وحدة صحية ومكتب بريد لقرية منشأة جريس

التقى الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، أهالى قرية منشأة جريس بحضورعماد العبد وكيل وزارة الشباب والرياضة، وطارق عبد المحسن رئيس مركز ومدينة أشمون، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وبحضور جماهيرى كثيف فى مؤتمر شعبى كبير مساء أمس الثلاثاء.

تضمن اللقاء نقاشا مفتوحا حول عدد من مشكلات القرية، منها مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية نتيجة عدم وجود صرف صحى بالقرية ونظرا لقربها من فرع رشيد، حيث أوضح أحد أهالى القرية أنه تم شراء قطعة أرض بمساحة أربعة قراريط بالجهود الذاتية ووعد المحافظ بدراسة إمكانية إدراجها ضمن الخطة.

كما قرر محافظ المنوفية توسعة المدرسة الابتدائية بالقرية وضم مساحة 1000متر مربع من قطعة أرض أملاك الدولة مساحتها 2000 متر ودراسة إقامة وحدة صحية على باقى المساحة كما وعد بدراسة إقامة مكتب بريد ووحدة بيطرية بالقرية.

من جانبه أكد المحافظ، على ضرورة التواصل المباشر بين المسئول التنفيذى والمواطن لتحقيق الصالح العامة وإنجاز المشروعات بهدف الدفع بعجلة التنمية مشيرا إلى أن رئيس المركز يمثل المحافظ فى موقعه للتيسير على المواطنين.

وفى طريق عودته من المؤتمر أمر محافظ المنوفية بسحب التراخيص من سيارة ملاكى كانت تسير عكس الاتجاه، مؤكدا أن الحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين حق أساسى لكل مواطن ويجب على الجميع احترام القانون.