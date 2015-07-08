محافظ دمياط يعلن عن مشروعات جديدة لخدمة صناعة الأثاث بالمحافظة

وجه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط إلى مجلس إدارة الغرفة التجارية الجديد اقتراحا بإعادة استغلال سوق الجملة بشطا وتحويله إلى محطة متطورة لأتوبيس شرق الدلتا، وموقف عمومى واقتراح آخر باستغلاله كمعارض للورش الصغيرة والمتوسطة لقربه من مدينة دمياط للأثاث.

كما أعلن محافظ دمياط فى تصريحات صحفية له عبر الموقع الرسمى لديوان عام محافظة دمياط عن فكرة إنشاء معهد فنى لتدريس علوم صناعة الأثاث يكون تابعا لوزارة التعليم الفنى.

وأكد المحافظ أنه سيتم عقد اتفاقية مع الجانب الإيطالى لإنشاء معهد للتدريب وتدريس علوم الأثاث داخل مدينة دمياط للأثاث.

كما بشر المحافظ أبناء المحافظة بالمساعى الجارية لافتتاح كلية هندسة بأقسامها المختلفة بجامعة دمياط لهذا العام مع الاستعانة بالورش والآلات التدريبية الموجودة بمراكز التأهيل المهنى المختلفة بالمحافظة.