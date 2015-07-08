قروض عقارية جديدة بـ 2.4 مليار ريال

اعتمد مدير عام صندوق التنمية العقارية المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي دفعة قروض جديدة بمدن ومحافظات ومراكز المملكة المشمولة بخدمات الصندوق وبحسب أولوية تقديم القرض.

وبين المهندس الزغيبي أن قيمة هذه الدفعة بلغت (مليارين واربعمائة واربعين مليون ريال) وتمثل الدفعة الخامسة من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي 1436/1437ه وشملت جميع المتقدمين بطلباتهم للصندوق في كافة انحاء المملكة حتى تاريخ 12/2/1426ه .

واشاد الزغيبي بالدعم المستمر الذي يحظى به الصندوق من لدن خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وسمو ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز- حفظهم الله - لتحقيق الأهداف المرسومة في مجال التنمية الاسكانية لكل ما يحقق الرخاء والرفاهية للمواطنين .

ومؤكداً على أن المتابعة المستمرة من رئيس مجلس إدارة الصندوق وزير الإسكان المكلف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد ودعمه القوي لتوجهات الصندوق الجديدة كان له الأثر الكبير فيما يشهده الصندوق حالياً من حراك اثمر عن عدد كبير من المبادرات والبرامج التي ستساهم إن شاء الله في تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله بتوفير السكن المناسب لكل مواطن.

وكان صندوق التنمية العقاري قد أصدر الدفعة الأولى من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي 1436 /1437ه خلال شهر فبراير الماضي وشملت تقديم 7323 قرضاً بقيمة 3.7 مليار ريال.

كما اعتمد الصندوق في مارس الماضي الدفعة الثانية من القروض وشملت 5945 قرضا بقيمة 2.97 مليار ريال، واعتمد أبريل الماضي الدفعة الثالثة والتي شملت 6667 قرضاً بقيمة 3.3 مليار ريال، واعتمد الدفعة الرابعة في مايو الماضي، التي شملت 5839 قرضاً بقيمة 2.9 مليار ريال.