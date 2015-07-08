وزراء أوروبيون: خروج اليونان من اليورو غير مستبعد

اعتبر نائب رئيس المفوضية الاوروبية فلاديس دومبروفسكيس الثلاثاء ان خروج اليونان من منطقة اليورو "ليس مستبعدا" اذا لم تقدم اثينا "رزمة اصلاحات ذات مصداقية" وذلك قبل قمة استثنائية ستبحث الفرص الضئيلة لانقاذ هذا البلد.

وردا على سؤال حول ما اذا كانت اليونان ستخرج من منطقة اليورو قال المفوض الاوروبي المكلف شؤون اليورو "هذا ليس هدفنا، ولكن اذا لم تتم اعادة بناء الثقة، واذا لم يتم تقديم برنامج اصلاحات ذات مصداقية فان ذلك لن يكون مستبعدا".

وجاءت تصريحاته عند وصوله لحضور اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو الذي سيشارك فيه وزير المالية اليوناني الجديد اقليدس تساكالوتوس.

واضاف في بروكسل "نحن ننتظر مقترحات شاملة وملموسة وذات مصداقية من تساكالوتوس لكي نبدا المناقشات".

وصرح رئيس مجموعة اليورو يورين ديسلبلوم ان الوزراء سياخذون الامور "خطوة خطوة" ولكنهم سيبدأون بالاستماع الى تساكالوتوس، واضاف "نحن مستعدون لبذل كل جهد لتقوية منطقة اليورو لتبقى موحدة".

بدوره قال وزير مالية سلوفاكيا بيتر كازيمير انه "يشكك" في امكانية التوصل الى اتفاق.

وقال "ان اطالة هذه المناقشات سيكون ضارا جدا. علينا ان نتخذ قرارات جريئة مهما كانت".

والاحد رفض اليونانيون مقترحات الجهات الدائنة في استفتاء شكل انتصارا سياسيا لرئيس الوزراء اليساري المتشدد الكسيس تسيبراس واثار غضب اوروبا.وفي موضوع متصل، قالت صحيفة سود دويتشه تسايتونج الألمانية إن المقترحات التي سيقدمها وزير المالية اليوناني الجديد لمجموعة اليورو الثلاثاء لا تختلف كثيرا عن خطط الإصلاح التي رفضها اليونانيون في استفتاء أجري يوم الأحد.

ومن دون ذكر مصدر قالت الصحيفة إن المقترحات التي سيقدمها ايوكليد تساكالوتوس إلى مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو تشمل الإبقاء على خصم في ضريبة القيمة المضافة على الجزر اليونانية وفرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 13 في المئة على المطاعم، وأضافت الصحيفة أن المقترحات ستشمل أيضا خفضا محدودا في الإنفاق على الدفاع