مصرع عشرات الحوثيين وقوات صالح في معارك عنيفة في مأرب

قتل وجرح العشرات من المسلحين الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح في اشتباكات عنيفة بجبهات متفرقة بمحافظة مأرب شرقي اليمن.

وقالت مصادر محلية وقبلية ل"الرياض" ان 29 من الحوثيين وقوات صالح على الاقل قتلوا في مواجهات فجر امس بجبهتي البَلَقْ جنوب مأرب والمَخْدْرَةْ غربها.

وقال قيادي في المقاومة ل"الرياض" إن اشتباكات اندلعت صباح امس بجبهة المخدرة التابعة لمديرية صرواح غرب المحافظة بين المقاومة مسنودة برجال الجيش من جهة وبين الحوثيين وقوات صالح من جهة أخرى.

وأضاف أن نحو 15 جثة حوثية مرمية في مناطق المواجهات بالمخدرة تجري الآن مواجهات لانتشالها من قبل الحوثيين بعد أن تركوها فارين من مناطق المواجهات.

وأكد أن المقاومة والجيش احرقوا طقم "فورد" يحمل مضاد طيران عيار 23 تابع للحوثيين فجر امس فيما استولت المقاومة والجيش على أسلحة خفيفة ومتوسطة ،و قتل أحد رجال المقاومة والجيش وجرح ثلاثة آخرين في المخدرة

وفي ذات السياق قتل نحو 9حوثيين وجرح آخرون في اشتباكات عنيفة اندلعت بجبهة البلق جنوب المحافظة فجر اليوم فيما قتل 4 من مقاتلي المقاومة هناك .

وقتل نحو 5 من ميليشيات الحوثي وصالح في مواجهات عنيفة هي الأخرى اندلعت بالتزامن مع الهجومين السابقين في الساعات الاولى من صباح امس وذلك في موقع "تبة الدفاع الجوي" بجبهة صرواح غربي المحافظة، وجرح خلال المواجهات 3 من مقاتلي المقاومة.

الى ذلك واصل طيران التحالف قصف مواقع المتمردين والانقلابيين. اذ شنت قوات التحالف أعنف غارات على قاعدة الديلمي الجوي بالعاصمة صنعاء صباح امس، أعقبتها انفجارات وألسنة لهب تصاعدت من المكان. وقالت مصادر محلية إن أربع غارات عنيفة لطائرات التحالف استهدفت هنجراً داخل قاعدة الديلمي الجوية. وعقب الغارات سمع دوي انفجارات داخل المخزن وغطت الأدخنة وألسنة اللهب أجواء المكان. وذكرت مصادر عسكرية بأن الغارات استهدفت مبنى الشؤون الإدارية وهنجراً يتبع اللواء الثامن قوات جوية.كما شنت طائرات التحالف في ساعات مبكرة من صباح امس غارات جوية مكثفة استهدفت مقرات حكومية وعسكرية بمحافظة إب وسط اليمن. وقال مصدر محلي إن الغارات طالت معسكر القوات الخاصة الذي يسيطر عليه الحوثيون في منطقة شبام جنوبي المدينة. وقصفت الطائرات –وفقاً للمصدر- المجمع الحكومي ومقر السلطة المحليه بمديرية الرضمة، وهي المديرية التي ينتمي إليها رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام عبدالواحد صلاح والذي عينه الحوثيون قبل أكثر من شهر محافظاً لمحافظة إب.

كما قصفت طائرات التحالف منزل المحافظ المعين من قبل الحوثيين عبدالواحد صلاح نفسه، والمتواجد في منطقة ذي أشرع بمديرية الرضمة.

وفي مدينة عدن قتل ستة واصيب 8 آخرون بجراح اثر سقوط قذيفة اطلقتها قوات موالية للحوثيين وصالح واستهدف معسكرا للمقاومة بالبريقة.

وذكرت مصادر في المقاومة ل"الرياض" ان قذيفة كاتيوشا اطلقتها قوات موالية للحوثيين سقطت وسط معسكر "سبأ" غرب مديرية البريقة.

وسفرت غارات لمقاتلات التحالف العربي عن مقتل 12 من الحوثيين وقوات صالح غربي مدينة عدن. كما قتل 14 مسلحا، بينهم 11 من الحوثيين وقوات صالح، في كمين للمقاومة الشعبية في منطقة أمصرة بمحافظة أبين (جنوب شرقي العاصمة صنعاء)، فجر امس . ويأتي ذلك بعد يوم من استعادة مسلحي المقاومة الشعبية 4 مواقع عسكرية تطل على قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج (جنوبي البلاد).

ويأتي هذا فيما يواصل مبعوث الامم المتحدة الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ مباحثاته مع الانقلابيين في صنعاء للوصول الى هدنة انسانية. وذكرت مصادر سياسية في صنعاء ل"الرياض" ان ولد الشيخ عقد سلسلة لقاءات مع الحوثيين وحزب صالح وحلفائه في مقر اقامته وان هناك مؤشرات عن امكانية التوصل الى اتفاق حول هدنة انسانية لمدة خمسة ايام قابلة للتمديد في حال ما التزم الانقلابون بالهدنة وعدم خرقها سوى بالقتال في المدن او تحريك آليات عسكرية لهم كما حدث خلال الهدنة السابقة.