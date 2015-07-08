شوربة الكوسة تنظف جسمك من السموم وتخلصك من الكرش والحساسية

طبق الشوربة من أهم الأغذية التى ينصح بتناولها أثناء الإفطار فى شهر رمضان الكريم، ولذلك نقدم طريقة إعداد أنواع مختلفة منها بطريقة لذيذة وصحية مع شرح فوائدها على جسم الإنسان.

وتقدم الدكتورة علا محمد، أخصائية التغذية العلاجية، طريقة إعداد شوربة الكوسة مع شرح الفوائد الصحية التى يحصل عليها جسم الإنسان بعد تناولها ومن هذه الفوائد:

1- تساعد على تنظيف وتطهير جسم الإنسان من السموم المتراكمة داخله.

>2- تحتوى على العديد من العناصر التى يحتاجها جسم الإنسان من الفيتامينات والمعادن المهمة للجسم كالفسفور والبوتاسيوم والكالسيوم والحديد والكبريت والمنجنيز.

>3- تعالج الأشخاص المصابين بالحساسية.

>4- تحد من التعرض لمضاعفات الأنيميا.

>5- تعد طبقًا جيدًا أثناء الصيام لأنها تحتوى على نسبة عالية من الماء التى يفقدها الجسم أثناء ساعات الصيام الطويلة.

>6- تخلصك من الوزن الزائد وذلك يرجع لاحتواء الكوسة على سعرات حرارية منخفضة.

>وتقدم أخصائية التغذية العلاجية، طريقة إعداد شوربة الكوسة بطريقة صحية، عن طريق:

> المكونات:

>1- نصف كيلو من الكوسة المقطعة إلى مكعبات كبيرة.

>2- عليك تقطيع قطعة من البطاطس متوسطة الحجم مفرومة.

>3- بصلة مفرومة ناعم.

>4- ملعقة من الملح والفلفل الأسود.

>5- 4 أكواب من شوربة الدجاج أو اللحم الأحمر.

>6- معلقة صغيرة من زيت عباد الشمس.

> طريقة إعداد شوربة الكوسة منخفضة السعرات الحرارية:

>1- يتم وضع البصلة على النار مع إضافة زيت عباد الشمس عليها حتى تذبل، ثم يتم إضافة الكوسة والبطاطس والملح والفلفل الأسود.

>2- تتم إضافة الشوربة على الخليط السابق وتترك حتى الغليان.

>3- وهناك طريقتان للتقديم أولهما ان يضرب الخليط السابق فى الخلاط أو أن تقدم كما هى.

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