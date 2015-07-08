مش بس مظهر جمالى.. تعرف على الأسباب الطبية لارتداء العدسات اللاصقة

كثير من الأشخاص يفضلون ارتداء العدسات اللاصقة بدلا من النضارة الطبية لأسباب تتعلق بجمال الشكل الخارجى، كما أن هناك أسباب أخرى طبية.

حول ذلك يقول الدكتور أسامة النحرواى أستاذ جراحة العيون بطب قناة السويس ورئيس الجمعية المصرية للفيمتوليزر، إن العدسات اللاصقة هى أحد الوسائل الطبية التى يتم استخدامها بهدف طبى نتيجة ضعف الإبصار، وليس فقط لأسباب تجميلية.

ويستكمل د. النحرواى قائلا: "يتم ارتداء العدسات اللاصقة فى بعض الحالات المرضية ومنها: ضعف الإبصار فى عين واحدة وهذا الضعف يكون أعلى من 4 درجات وسواء كان نتيجة قصر أو طول النظر، أو بسبب إصابة العين بالاستجماتيزم وعدم رغبة المريض فى ارتداء النضارة الطبية كعلاج لعيوب الإبصار وبالتالى يضطر لارتداء العدسات اللاصقة لتحسين مستوى الرؤية بالعين.

ويتابع د. النحرواى قائلا "هناك أسباب أخرى لارتداء العدسات اللاصقة والتى تتعلق بالتجميل وجمال المظهر الخارجى وهذا ما نلاحظه على كثير من السيدات اللاتى لا ترغبن ارتداء النضارة الطبيبة فتقوم بارتداء العدسات اللاصقة".

وأضاف د. النحرواى قائلا "يجب على الأشخاص الذين يفضلون ارتداء العدسات اللاصقة تقليل ارتدائها، وخلعها أثناء التواجد بالمنزل والاكتفاء بارتدائها خارج المنزل أو اللجوء لإجراء عمليات تصحيح الإبصار بالليزر.