بالصور.. الأجهزة الأمنية تحاول فتح طريق "بورسعيد - القاهرة" بالإسماعيلية

تحاول الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالإسماعيلية، فتح طريق "بورسعيد - القاهرة" بالإسماعيلية بعد أن أحضرت أوناش عملاقة لرفع شاحنة الزيوت من الطريق.

كان اللواء منتصر أبو زيد مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من العميد رضا طلب مدير نجدة الإسماعيلية، يفيد بانقلاب الشاحنة رقم 54915 نقل مقطورة رقم (رع د 5238) محملة بزيوت الطعام على طريق بورسعيد القاهرة أمام منطقة نمرة 3 بالقنطرة غرب، ما أدى إلى توقف حركة المرور من الاتجاهين لعدة ساعات ومصرع سائق السيارة ويدعى "سعيد السيد عثمان غانم" مواليد 1987 مقيم العاشر من رمضان سائق شركة أرما للصناعات الغذائية، وتم إنقاذ مندوب الشركة المرافق للسائق.

وصرح مصدر أمنى، أنه حتى الآن مازالت قوات التدخل السريع والأوناش تقوم برفع السيارة من الطريق والعمل على استعادة حركة المرور على الطريق.

- انقلاب شاحنة زيوت يوقف المرورعلى طريق (بورسعيد- القاهرة) بالإسماعيلية

- مصرع سائق شاحنة الزيوت على طريق "بورسعيد - القاهرة" بالإسماعيلية