محامى زينة: حكم نسب توأم "عز" مشمول بالصيغة التنفيذية ولا ننتظر الاستئناف

أكد طارق جميل سعيد، محامى الفنانة زينة، أن حكم محكمة الأسرة الخاص بقبول دعوى نسب توأم زينة للفنان أحمد عز، مشمول ومذيل بالصيغة التنفيذية، وهو الأمر الذى يعطى الحق للفنانة زينة فى مباشرة جميع الحقوق القانونية للنسبة للصغيرين من استخراج شهادات ميلاد ونسب الصغيرين إلى والدهما.

وأضاف طارق جميل، فى تصريحات صحفية لـ"اليوم السابع"، أنه فى حالة تأييد الحكم الصادر تستمر جميع الإجراءات القانونية التى تمت، واستطرد قائلا: "لكنه فى حالة قبول الاستئناف فمن حق المدعى عليه أن يقوم بمحو جميع الآثار القانونية التى تمت عقب حكم أول درجة".

من جانب آخر أكد الخبير القانونى الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون الدولى بجامعة بيروت، أنه من حق المدعية استخراج شهادات ميلاد الصغيرين، وتسجيل اسم الزوج فى هذه الشهادات دون انتظار الحكم النهائى فى دعوى النسب المرفوعة من المدعية ضد المدعى عليه.

وأضاف مهران أن ذلك استنادا على حكم محكمة القضاء الإدارى بإلزام وزير الداخلية بقيد أبناء السيدات من الزواج العرفى فى سجلات مصلحة الأحوال المدنية بصفة مؤقتة باسم والده الذى ذكرته الوالدة، إلى أن تقضى المحكمة المختصة فى واقعة ثبوت نسبه إلى والده، كما اعتبرت المحكمة وزارة التربية والتعليم، ملتزمة بقبول الطفل فى إحدى المدارس التى تتناسب مع مرحلته العمرية.

كانت محكمة الأسرة بمدينة نصر برئاسة المستشار رفيق السعدى وعضوية المستشارين هشام البنا وأحمد مأمون، قضت بإثبات نسب توأم الفنانة زينة لوالدهما الفنان أحمد عز.

وجاء بنص الدعوى القضائية التى أقامها محمد عبد الله المحامى وكيلا عن وسام رضا إسماعيل والشهيرة بـ"زينة" ضد أحمد عز الدين على عزت الشهير بالفنان أحمد عز، بأن الاثنين تزوجا بتاريخ 15 يونيو ودخل عز بـ"زينة" وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال على عصمته حتى الآن، حسبما ذكرت صحفية الدعوى، وأن الاثنين قد تعاشرا فى مصر بعد الزواج ثم غادر أحمد عز مصر متجها إلى أمريكا، وتم اللقاء بينهما هناك واستمرا لمدة 10 أيام يحتفلان بالزواج، وقبل حلول شهر رمضان عادا إلى مصر، بعد أن مكثا فى لندن "ترانزيت" 4 ساعات.

وأوضحت صحيفة الدعوى، أن الاثنين عاودا السفر إلى إيطاليا ومنها إلى أمستردام لمدة يوم واحد ثم إلى جزيرة سردينيا حيث أقاما بها، ثم توجها إلى روما مرة أخرى ومنها عادا إلى القاهرة.

وكشفت صحيفة الدعوة أن الفنانة زينة اكتشفت أنها حامل، حيث شعرت بجنين يتحرك داخل أحشائها فهلل الاثنان فرحا واستعدا لعقد زواج رسميا وتوثيقه بعد عقد الزواج شريعا فى بداية الأمر، حتى تلد فى ظل زواج رسمى إلا أن أحمد عز أنكر واختلق المشاكل، خاصة بعدما وضعت الفنانة زينة على فراش زوجيته الصحيحة التوأم "زين الدين وعز الدين" بتاريخ 10 فبراير.

وأكدت زينة فى الدعوى التى أقامتها ضد أحمد عز، أن النسب ثابت فى حقه لأنها زوجته، وجاءت بالتوأم على فراشه الشرعى، إلا أنه ظهر فى وسائل الإعلام والمحاضر الرسمية ينفى ولديه دون وجه شرعى، وأوضحت زينة أن ما فعله أحمد عز يشينها ويشهر بها، حيث إنها شخصية معروفة.

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