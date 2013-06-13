أخبار عاجلة

صاحب فيديو «المطاوي» يفاجئ «الإبراشي» ويسلمه مضبوطات «أسلحة ومخدرات» -
نائب رئيس مجلس الدولة يتقدم ببحث لإعلاء الحوار بين «التشريعية والقضائية» -
والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

في محاولة لاحتواء غضب "ماسبيرو".. وزير الإعلام يحيل قضايا فساد للتحقيق

Google+ Print
في محاولة لاحتواء غضب "ماسبيرو".. وزير الإعلام يحيل قضايا فساد للتحقيق في محاولة لاحتواء غضب "ماسبيرو".. وزير الإعلام يحيل قضايا فساد للتحقيق

كتب : انتصار حسنى الخميس 13-06-2013 16:22

في خطوة من جانبه لاحتواء غضب العاملين داخل ماسبيرو من سياسته منذ توليه منصب وزارة الإعلام وإصراره على جعل التليفزيون المصري "تليفزيون للنظام" وليس تليفزيون للشعب، بالإضافة إلى العديد من الاتهامات التي طالته بتستره على الفساد داخل المبنى، أحال صلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام، قضايا فساد إلى جهات التحقيق المعنية بعد اكتشاف العديد من المخالفات الإدارية والمالية، ومن هذه القضايا:

صرف مرتبات وحوافز لمخرجين خلال الفترة من يونيو 2011 وحتى يونيو 2012 رغم تغيبهما عن العمل طوال هذه الفترة، كما تم صرف حوافز لمخرج لمدة عام كامل رغم انتدابه للعمل طوال الوقت خارج اتحاد الإذاعة والتليفزيون، كما تم إحالة مخالفة عدم وجود فيلم "صناعة السينما" على الشرائط الخاصة بمخرج الفيلم على الرغم من صرف مبالغ مالية كبيرة على تصوير الفيلم، والذي يُعد إهداراً للمال العام.

كما أحال وزير الإعلام بعض المخالفات الإدارية والمالية نتيجة تَعَمُّد التضليل والتلاعب في الأوراق الخاصة بالعُهد الخاصة بالعمل، وقيام بعض العاملين بعمل صيانة وإصلاحات بمعدات تصوير وسيارات بأسعار مبالغ فيها.

ويؤكد وزير الاعلام أنه لا يتهاون في كشف قضايا الفساد والعمل بكل قوة للحفاظ على المال العام وتطهير مبنى ماسبيرو من المفسدين الذين يهدرون أموال الشعب المصري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية