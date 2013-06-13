في محاولة لاحتواء غضب "ماسبيرو".. وزير الإعلام يحيل قضايا فساد للتحقيق

كتب : انتصار حسنى الخميس 13-06-2013 16:22

في خطوة من جانبه لاحتواء غضب العاملين داخل ماسبيرو من سياسته منذ توليه منصب وزارة الإعلام وإصراره على جعل التليفزيون المصري "تليفزيون للنظام" وليس تليفزيون للشعب، بالإضافة إلى العديد من الاتهامات التي طالته بتستره على الفساد داخل المبنى، أحال صلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام، قضايا فساد إلى جهات التحقيق المعنية بعد اكتشاف العديد من المخالفات الإدارية والمالية، ومن هذه القضايا:

صرف مرتبات وحوافز لمخرجين خلال الفترة من يونيو 2011 وحتى يونيو 2012 رغم تغيبهما عن العمل طوال هذه الفترة، كما تم صرف حوافز لمخرج لمدة عام كامل رغم انتدابه للعمل طوال الوقت خارج اتحاد الإذاعة والتليفزيون، كما تم إحالة مخالفة عدم وجود فيلم "صناعة السينما" على الشرائط الخاصة بمخرج الفيلم على الرغم من صرف مبالغ مالية كبيرة على تصوير الفيلم، والذي يُعد إهداراً للمال العام.

كما أحال وزير الإعلام بعض المخالفات الإدارية والمالية نتيجة تَعَمُّد التضليل والتلاعب في الأوراق الخاصة بالعُهد الخاصة بالعمل، وقيام بعض العاملين بعمل صيانة وإصلاحات بمعدات تصوير وسيارات بأسعار مبالغ فيها.

ويؤكد وزير الاعلام أنه لا يتهاون في كشف قضايا الفساد والعمل بكل قوة للحفاظ على المال العام وتطهير مبنى ماسبيرو من المفسدين الذين يهدرون أموال الشعب المصري.