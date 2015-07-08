غدا.. مجلس "الصحفيين" يجتمع برؤساء تحرير الصحف لمناقشة قانون الإرهاب

أكد خالد البلشى، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، أن مجلس النقابة قرر تأجيل اجتماعه مع رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة، وبعض الكتاب الصحفيين بعد غد الخميس، من الثانية عشرة ظهرا إلى التاسعة مساء، لبحث النصوص الخاصة بالصحافة فى مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد.

وكانت نقابة الصحفيين، قد وجهت الدعوة لرؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة، وبعض الكتاب الصحفيين، لحضور اجتماع مشترك بعد غد الخميس، للاجتماع مع مجلس النقابة فى الثانية عشرة ظهرا، لبحث النصوص الخاصة بالصحافة فى مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد.

وقال جمال عبدالرحيم، سكرتير عام النقابة، إن تلك الدعوة تأتى تنفيذًا لقرار مجلس النقابة فى اجتماعه الطارىء الإثنين، مشيرا إلى أن المجلس سيوجه دعوة أيضا لاجتماع مشترك مع أعضاء مجالس الإدارة والجمعيات العمومية فى المؤسسات الصحفية، أوائل الأسبوع المقبل، يخصص لنفس الغرض، ويحضره قدامى النقابيين.

وأوضح جمال عبد الرحيم، أن المجلس سيتواصل مع النقابات المهنية الأخرى والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، من أجل الاتفاق على موقف موحد لمواجهة المواد التى تقيد حرية الصحافة فى مشروع قانون مكافحة الإرهاب، وهى المواد (26، 27، 29، 33، 37)، على أن يتم دعوة تلك النقابات والأحزاب والمنظمات إلى اجتماع لاحق فى مقر نقابة الصحفيين.

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