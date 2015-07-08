انتظام الحركة المرورية على طريق "بورسعيد - القاهرة" بالإسماعيلية

نجحت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالإسماعيلية برئاسة اللواء طارق شاهين مساعد مدير أمن الإسماعيلية لقطاع الشمال، فى فتح طريق بورسعيد القاهرة بالإسماعيلية، بعد توقفه لعدة ساعات بعد أن أحضرت أوناش عملاقة لرفع شاحنة الزيوت من الطريق.

كان اللواء منتصر أبو زيد مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطارا من العميد رضا طلب مدير نجدة الإسماعيلية يفيد بانقلاب الشاحنة رقم 54915 نقل مقطورة رقم (رع د 5238) محملة بزيت الطعام على طريق بورسعيد القاهرة أمام منطقة نمرة 3 بالقنطرة غرب، ما أدى إلى توقف حركة المرور من الاتجاهين لعدة ساعات ومصرع سائق السيارة ويدعى سعيد السيد عثمان غانم مواليد 1987 مقيم العاشر من رمضان سائق شركة أرما للصناعات الغذائية، وتم إنقاذ مندوب الشركة المرافق للسائق.

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