محافظ الإسكندرية:طرح20 مشروعا بمؤتمر اقتصادى عالمى بالمحافظة سبتمر المقبل

قال هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، إن المؤتمر الاقتصادى العالمى المقرر انعقاده فى سبتمر المقبل والذى يضم محافظة الإسكندرية والقاهرة، سوف يتناول طرح حوالى 20 مشروعا من المشروعات الكبرى التى تتعلق بالبنية التحتية وإنشاء موانئ جديدة ومحاور طرق جديدة، بالإضافة إلى مشروع المدينة الطبية المزمع إنشائه بالإسكندرية.

وأشار المسيرى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن ملفات تلك المشروعات قد تم رفعها إلى وزارة الاستثمار لوضع دراسات الجدوى الخاصة بها استعدادا لطرحها بالمؤتمر، مؤكدا أن مشروع قطار أبو قير، مازال قائما إلا أن الظروف التى مرت بالبلاد مؤخرا قد تسببت فى تأخر المفاوضات مع الجانب الصينى حول نسبة القرض المقررة للبدء فى تنفيذ المشروع، الذى تبلغ تكلفته 700 مليون دولار، قائلا "أن هذا هو هدف الارهاب تعطيل مصر ومشروعاتها الكبرى، ولكن مصر لن تنظر إلى الخلف وستتقدم للأمام".

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