الربيعة يدشن المرحلة الرابعة من حملة «إعادة الأمل»

دشن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أمس، المرحلة الرابعة من "حملة إعادة الأمل" لإغاثة الأخوة الاشقاء في اليمن تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ضمن حملة إعادة الأمل التي أمر بها رعاه الله لمساعدة الأشقاء في اليمن وذلك من الموقع الدائم للمركز.

وأوضح المتحدث الرسمي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رأفت الصباغ أن الحملة التي دشنها معالي الدكتور الربيعة بحضور جميع مسؤولي المركز تحتوي أكثر من 100 ألف سلة غذائية رمضانية بزنة 24 كيلو للسلة الواحدة وتمثل الدفعة الأولى منها 20 شاحنة. وبين الصباغ أن الحملة تأتي لإعانة ومساعدة الأخوة اليمنيين وتوفير كل ما يلزم للتخفيف من معاناتهم وتوزيعها دون تمييز، سائلا الله تعالى أن يجزي الملك سلمان خير الجزاء لما قدمه ويقدمه خدمة للعمل الإغاثي والإنساني في أرجاء المعمورة.