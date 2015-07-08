«خيرية السويلم» تنهي معاناة طريق متعثر في البكيرية

تمكنت مؤسسة محمد العلي السويلم الخيرية من نزع جزء متعثر منذ سنوات من الطريق الرابط بين طريق الملك عبدالعزيز وحي المنار والصفا شمال محافظة البكيرية، إذ يعد الطريق محوراً مهماً للمحافظة لربط الأحياء الشمالية بطريق الملك عبدالعزيز مباشرة وذلك على نفقة المؤسسة.

وأوضح المهندس علي بن محمد السويلم رئيس مجلس الأمناء في المؤسسة، أن الجزء المتعثر الذي جرى إنهاء إجراءات نزع ملكيته بمساحة أكثر من ألفي متر مربع تم تسليمه لبلدية البكيرية لسفلتته والاستفادة منه.

وبيّن السويلم، أن المؤسسة تعمل لخدمة المحافظة في شتى المجالات التي تخدم المواطن ويحث عليها ديننا الحنيف في المجالات الخيرية والتنموية في ظل حكومتنا الرشيدة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم لكل ما يخدم المنطقة ويسهل على المواطنين حفظهم الله جميعاً. وكما أعرب المهندس علي السويلم عن شكره وتقديره لكل من ساهم في إنجاز هذا العمل وجعله الله في موازين حسناتهم.