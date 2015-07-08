جدة تستعد لمهرجان صيفي يمتد ل30 يوماً

أنهت فرق العمل الخاصة بفعاليات مهرجان جدة استعداداتها لإطلاق الفعاليات ثاني أيام عيد الفطر تستمر 30 يوماً.

وقال صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة رئيس اللجنة العليا ل"مهرجان جدة": إن المهرجان منذ انطلاقته طوال 17 عاماً عمل على تغيير الكثير من أعماله وفعالياته ليكون واجهة سياحية محلية عالمية تستقبل السياح والزوار من كل مكان.

فيما ذكر الأمين العام لغرفة جدة عدنان بن حسين مندورة، أن المهرجان عمل على تطوير برامجه وفعالياته ليكون الأقوى والأطول مدة إذ تمتد فعالياته إلى 30 يوماً اعتبارا من ثاني أيام العيد، مشيراً إلى أن أبرز الفعاليات هي: السيرك العالمي "سيرك البيلوتشي الإيطالي"، وعروض السيرك العالمي في شارع الأمير سلطان وأبحر الجنوبية.

وأشار إلى أن مركز المعارض سيشهد للمرة الأولى عودة نجوم المسرح السعودي لتقديم مسرحيات ومشاهد كوميدية.

وقال: إن "المهرجان" سيشهد سحوبات على جوائز منوعة، في الوقت الذي أعلنت الجهة المنظمة على المهرجان إطلاق حملة إعلانية تصل قيمتها إلى عشرة ملايين ريال.

وذكر أن الفعاليات تتضمن عودة نجوم الشعر لمهرجان جدة، إلى جانب تنظيم "قرية" للأطفال التي تقدم من خلالها برامج وفعاليات تستهدف الطفل والأسرة في أعمال تتضمن مسرحيات للشخصيات الكرتونية الشهيرة والدمى، إضافة إلى عروض بحرية وسباق للسيارات وألعاب التحدي، إلى جانب عروض للألعاب النارية.