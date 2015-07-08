السيطرة على حريق نشب فى محل زيوت بمدينة 6 أكتوبر

سيطرت قوات الأمن منذ قليل، على حريق نشب فى محل لبيع الزيت بالمجاورة الأولى بمدينة 6 أكتوبر دون وقوع أى إصابات.

كانت غرفة الحماية المدنية بأكتوبر برئاسة النقيب ياسر سرور، تلقت بلاغا من الأهالى بنشوب حريق فى محل زيوت بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال الحماية وبصحبتهم سيارتى إطفاء إلى المكان وتمت السيطرة على الحريق.

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