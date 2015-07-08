السيطرة على حريق نشب فى محل زيوت بمدينة 6 أكتوبر

سيطرت قوات الأمن منذ قليل، على حريق نشب فى محل لبيع الزيت بالمجاورة الأولى بمدينة 6 أكتوبر دون وقوع أى إصابات.إعلان - Ads إعلان - Ads
كانت غرفة الحماية المدنية بأكتوبر برئاسة النقيب ياسر سرور، تلقت بلاغا من الأهالى بنشوب حريق فى محل زيوت بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال الحماية وبصحبتهم سيارتى إطفاء إلى المكان وتمت السيطرة على الحريق.
كانت غرفة الحماية المدنية بأكتوبر برئاسة النقيب ياسر سرور، تلقت بلاغا من الأهالى بنشوب حريق فى محل زيوت بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال الحماية وبصحبتهم سيارتى إطفاء إلى المكان وتمت السيطرة على الحريق.
>