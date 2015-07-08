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التحالف العربى يواصل غاراته فى اليمن واعتداء لتنظيم داعش بصنعاء

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التحالف العربى يواصل غاراته فى اليمن واعتداء لتنظيم داعش بصنعاء التحالف العربى يواصل غاراته فى اليمن واعتداء لتنظيم داعش بصنعاء
اوقع اعتداء بسيارة مفخخة استهدف مسجدا شيعيا فى العاصمة اليمنية صنعاء، الثلاثاء قتيلا وخمسة جرحى، سرعان ما اعلن تنظيم داعش المتطرف تبنيه.

فى الاثناء كثف التحالف العربى بقيادة غاراته الثلاثاء غداة يوم دام فى اليمن قتل فيه 124 شخصا، بحسب المتمردين الحوثيين.

وواصل الموفد الاممى الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد الذى وصل الاحد الى صنعاء، جهوده للتوصل الى هدنة انسانية بعدما اوقعت الحرب اكثر من ثلاثة الف قتيل اكثر من نصفهم من المدنيين.

وانفجرت سيارة مفخخة قرب مسجد شيعى فى العاصمة اليمنية صنعاء مخلفة قتيلا وخمسة جرحى، وفق حصيلة اولية لمصدر طبى.

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مصر 365

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