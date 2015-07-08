أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
8 الصبح - سألنا الجيل القديم عن رأيهم فى الجيل الجديد "شباب اليومين دول" ... "فااااااشل" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل جنديين من الشرطة العسكرية الليبية فى اشتباكات بنغازى

Google+ Print
مقتل جنديين من الشرطة العسكرية الليبية فى اشتباكات بنغازى مقتل جنديين من الشرطة العسكرية الليبية فى اشتباكات بنغازى
لقى جنديان بالشرطة العسكرية ببنغازى مصرعهما جراء اشتباكات بين قوات الجيش والقوة المساندة له مع قوات "مجلس شورى ثوار بنغازى" بمنطقة بوهديمة.

وقال آمر الشرطة العسكرية النقيب كمال العبيدى، فى تصريح صحفى الليلة، إن "أنصار الشريعة" حاولت التقدم باتجاه معسكر الشرطة العسكرية ببوهديمة وبآت محاولاتهم بالفشل بعد أن تصدَ لهم أبطال من سرية تابعة للشرطة العسكرية والقوة المساندة لهم من شباب المنطقة مما أجبرهم على التراجع وتكبدهم لخسائر كبيرة فى الأرواح والعتاد".

وأضاف العبيدى أن الأوضاع تحت السيطرة، وأن كافة أفراد الجيش والقوات المساندة لهم مستعدين للهجوم على المجموعات التى تتحصن بمزرعة “بوبكر يونس جابر” بالهوارى ودكَ حصونهم.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365