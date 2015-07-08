مقتل جنديين من الشرطة العسكرية الليبية فى اشتباكات بنغازى

لقى جنديان بالشرطة العسكرية ببنغازى مصرعهما جراء اشتباكات بين قوات الجيش والقوة المساندة له مع قوات "مجلس شورى ثوار بنغازى" بمنطقة بوهديمة.

وقال آمر الشرطة العسكرية النقيب كمال العبيدى، فى تصريح صحفى الليلة، إن "أنصار الشريعة" حاولت التقدم باتجاه معسكر الشرطة العسكرية ببوهديمة وبآت محاولاتهم بالفشل بعد أن تصدَ لهم أبطال من سرية تابعة للشرطة العسكرية والقوة المساندة لهم من شباب المنطقة مما أجبرهم على التراجع وتكبدهم لخسائر كبيرة فى الأرواح والعتاد".

وأضاف العبيدى أن الأوضاع تحت السيطرة، وأن كافة أفراد الجيش والقوات المساندة لهم مستعدين للهجوم على المجموعات التى تتحصن بمزرعة “بوبكر يونس جابر” بالهوارى ودكَ حصونهم.

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