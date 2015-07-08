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السعودية وأمريكا وبنجلاديش تحصد المراكز الأولى بمسابقة دبى للقرآن

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السعودية وأمريكا وبنجلاديش تحصد المراكز الأولى بمسابقة دبى للقرآن السعودية وأمريكا وبنجلاديش تحصد المراكز الأولى بمسابقة دبى للقرآن
فازت وأمريكا وبنجلاديش بالمراكز الثلاثة الأولى فى "جائزة دبى الدولية للقران الكريم" التى توصف بأنها "أكبر جائزة للقران فى العالم".

وقال المستشار إبراهيم بوملحة رئيس اللجنة المنظمة للجائزة إن المركز الأول ذهب إلى فيصل الحارثى من السعودية، والمركز الثانى فاز به حمزه الحبشى من الولايات المتحدة، والثالث إلى محمد زكريا من بنجلاديش.

وأضاف لوكالة الأنباء الألمانية اليوم الأربعاء :"ذهبت باقى المراكز العشرة الأولى إلى متسابقين من إندونيسيا وليبيا واليمن والسودان وساحل العاج وتايلاند ومصر".

وتم منح جائزة شخصية العام الإسلامية إلى الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائى العام بالإمارات "تقديرا للدور البارز الذى لعبته فى خدمة الإنسانية ونشر العمل الخيرى وخدمة قضايا المرأة".
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